Sileons intäkter ökar – men även förlusten

Transaktionsbaserade intäkter, som avser intäkter från affärsområdet BNPL (Buy Now Pay Later), sjönk till 9,9 miljoner kronor (11,5).

”Första kvartalet är en period utan intäkter från vår OKQ8-affär och där utfasning av ej strategiska kundgrupper till förmån för fokus på BNPL SaaS resulterar i lägre transaktionsbaserade intäkter än samma period 2022”, skriver vd David Larsson i delårsrapporten.

Bolaget räknar med intäkter från sin strategiska BNPL (Buy Now Pay Later, reds anm) SaaS-affär under senare delen av 2023.

Rörelseresultatet uppgick till -10,0 miljoner kronor (-8,8) och resultat efter skatt blev -10,9 miljoner kronor (-9,6).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -5,3 miljoner kronor (-5,3) och koncernens likvida medel per den 31 mars 2023 var 34,8 miljoner kronor (18,5).

”Sileons BNPL-affär genererar ännu inte ett tillräckligt stort kassaflöde för att den totala verksamheten ska uppvisa ett överskott. Bolagets tillgängliga likvida medel per den 31 mars täcker det behov som behövs för att genomföra den beslutade planen de närmaste 12 månaderna. Mot bakgrund av det arbete som löpande pågår kring rörelsefinansiering och den senaste tidens utveckling i bolaget gör styrelsen bedömningen att utsikterna är goda att fortsatt utveckla den nya affären och lyckas genomföra de uppsatta målen”, står i det i rapporten.