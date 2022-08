Sileon ökar intäkterna och minskar förlusten

Intäkterna uppgick till 18,0 miljoner kronor (10,9).

Resultatet efter skatt uppgick till -7,1 miljoner kronor (-11,3) motsvarande -0:38 kronor per aktie (-0:67).

”Den operativa framdriften under kvartalet har varit stark och jag är riktigt stolt över hur medarbetare och ledning har förflyttat Sileons position. Som tidigare kommunicerat är målet att lansera Sileons BNPL (köp nu betala senare reds anm) plattform tillgänglig via software as a service, SaaS, i början av 2023. Givet periodens målinriktade, effektiva och inte minst engagerade arbete är vi i bra fas att leverera mot detta strategiska mål”, skriver vd David Larsson i rapporten.