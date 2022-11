Sileon förbättrade resultatet

Fintechbolaget Sileon hade intäkter på 18,3 miljoner kronor (10,6) och ett ebitda-resultat om 0,2 miljoner kronor (-3,9) under det tredje kvartalet.

Ebit-resultatet uppgick till -4,6 miljoner kronor (-9,3).

”Tredje kvartalet visar åter igen rekordsiffror för intäkter och lönsamhet. Även om fortsatta investeringar inom BNPL SaaS till högre grad kommer belasta de närmaste kvartalen ger ändå kvartalets starka siffror en god fingervisning om att Sileon är på god väg att nå det strategiska målet om positiv EBITDA under 2023”, skriver vd David Larsson i delårsrapporten.

Sileon lanserar som planerat BNPL SaaS-plattformen kommersiellt under första kvartalet 2023. Under andra halvåret 2023 kommer Sileon att lansera sömlöst integrerade modulära lösningar som tillval till BNPL-plattformen. Bolaget för dialog med partnern Visa om en fortsatt delfinansiering av Sileons BNPL SaaS-utveckling, står det i rapporten.

”För att fortsätta utstakad bana och leverera BNPL funktionalitet till en internationell kundbas är ytterligare renodling av Sileons verksamhet nödvändig. Under första kvartalet 2023 fasar därför Sileon ut konsumentkredit under det egna varumärket Paynova. Störst påverkan av detta beslut har Tradera där vi under hösten fört en god dialog och där de funnit en ny lösning för sina behov”, skriver David Larsson.