Sexbrottsdömd miljardär misstänks för nya sexbrott

Den amerikanske miljardären Jeffrey Epstein greps i lördags i New York och är misstänkt för flera fall av trafficking. Enligt myndighetspersonal ska han ha betalat minderåriga flickor för massage och sedan antastat dem i deras hem. Brotten ska ha begåtts tidigt 2000-tal i Florida och New York, och under måndagen väntas han framträda i en domstol på Manhattan.