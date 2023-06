Sernekes sista handelsdag blir 5 juli

Innehåll från Basware Annons

– Automatisering som integrerar AI och maskininlärning hjälper företag att bearbeta stora mängder data, mycket snabbare än tidigare. Det hjälper också företag att använda den data de får ut av våra lösningar, vilket ger bättre prognoser för snabbare och mer informerade beslut. Samtidigt minskar automatiseringen manuella fel och stödjer regelefterlevnad, säger Henrik Smedberg, VP of Sales EMEA på Basware.

In med AI och automation

Som branschledare inom AP Automation hjälper Basware sina kunder att helautomatisera sina processer för att uppnå 93 procents fakturamatchningsgrad. Att använda ny teknik och AI handlar inte bara om att göra saker snabbare utan även om affärsbesparingar. Du kan betala fakturor före förfallodagen, vilket innebär att du kan dra nytta av kassarabatter, och hantera fakturor korrekt direkt så att anställda inte behöver lägga tid på att leta efter fel. Bland Baswares kunder finns flera av Sveriges största internationella företag. Exempelvis ett av Sveriges ledande företag inom gruvdrift som har uppnått 95 procent processeffektivisering tack vare snabbare processer.

– Utvecklingen drivs av digitalisering, ny teknik och samarbetspartners krav på att system ska kunna prata med varandra. Basware hjälper finanschefer och finansavdelningar i globala företag att automatisera sina komplexa och arbetskrävande fakturaprocesser. Men det gäller också att ha teknik på plats som kan utvecklas så att framtida innovationer kan byggas in, säger Henrik Smedberg.

Uppnå ny effektivitet

Basware, som har funnits i mer än 40 år, skapade en gång i tiden e-fakturan. Genom åren har företaget byggt upp djup kompetens och ligger i framkant av ny teknik.

–Automatiserade system hjälper ekonomifunktioner att lösa mer avancerade problem när behov uppstår. Vi är också unika i vår kompletta täckning och kan hantera alla format, standarder och regler globalt. Vår plattform hjälper våra kunder att snabbt nå nya nivåer av effektivitet, säger Henrik Smedberg.

Ut med OCR och scanning

AI och maskininlärning är idag kraftfulla verktyg som öppnar dörren till automatiserade och tidsbesparande processer på ekonomiavdelningen. I lösningar som kan se samband och lära sig längs resan.

– De nya intelligenta systemen gör att människor kan fokusera på större strategiska uppgifter samtidigt som tekniken tar hand om automatisering och daglig bearbetning. Det gör dig till en mer attraktiv arbetsgivare, avslutar Henrik Smedberg.

