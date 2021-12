Serieentreprenören sponsrar byprojekt i Indien: ”Ett sätt att bli självständig”

Efter ett besvärligt 2020 med inställda evenemang ser välgörenhetsorganisationen Hand in Hand en vändning mot slutet av 2021. Serieentreprenören Josefin Landgård hittade till organisationen via ett av evenemangen och sponsrar nu ett byprojekt i Indien.

Serieentreprenören Josefin Landgård, som bland annat är medgrundare till Kry och Mantle, har engagerat sig i Hand in Hand.

Välgörenhetsorganisationen Hand in Hand kämpar mot fattigdom genom att utbilda och stötta kvinnors entreprenörsskap i Indien, Kenya, Zimbabwe, Tanzania och Afghanistan. Pandemin har slagit hårt mot organisationens verksamhetsområden och en del av de företag som de tidigare har hjälpt till att skapa har gått under, enligt Stina Götbrink som är generalsekreterare för organisationen.

”Det har varit jättesvårt. Det jag tror att man ska komma ihåg är att de människor vi jobbar med tillhör de absolut fattigaste människorna som finns i världen. De har små eller inga marginaler att stå emot en kris”, säger Stina Götbrink.

Stina Götbrink, generalsekreterare för Hand in Hand.

Många har tvingats göra slut på sina besparingar för att klara sig.

”De får ta till kontraproduktiva överlevnadsstrategier där de får sälja det som de tjänar pengar på.”

Serieentreprenören Josefin Landgård, som bland annat är medgrundare till Kry och Mantle, engagerade sig i Hand in Hand efter att hon följt med en vän på ett evenemang i november.

”Det är en fantastisk verksamhet just för att de hjälper kvinnor att bli företagare och att kunna försörja sina familjer. Det känns så otroligt bra och viktigt att ge så många som möjligt självständighet”, säger Josefin Landgård.

Hon valde att engagera sig genom att sponsra den indiska byn Shilimb. Byprojektet ska under 2,5 år utbilda 200 kvinnor i entreprenörsskap samtidigt som de får tillgång till mikrolån.

”Jag tycker att det känns fantastiskt om man har möjligheten att ge tillbaka i någon form och verka för en bättre värld.”

Foto: Josefine Stenersen

Josefin Landgård har även investerat i en rad startup-bolag där 12 av 14 företag har haft minst en kvinnlig grundare. Hon ser att kvinnors ägande och möjligheter att försörja sig själva är en viktig förutsättning för att världen ska bli mer jämlik.

”Jag tror på företagande som ett sätt att bli självständig. I Hand in Hands projekt har man sett att när man har gett kvinnor möjligheten att försörja sig höjs hela familjens levnadsstandard.”

Bidragen, som kommer från företag, filantroper och organisationer, minskade något under förra året i huvudsak som en följd av att Hand in Hand fick ställa in alla evenemang som riktade sig mot filantroper.

”Vår insamling minskade 9 procent just för att evenemang är så viktiga för att uppmuntra filantroper och privatpersoner att stötta oss där och då”, säger Stina Götbrink.

Gladys Wanjiru i Kenya har fått utbildning i ekonomi och enklare bokföring och driver i dag företaget Upcycle Cleaning Detergent.

Men efter ett besvärligt 2020 har organisationen sett en vändning under sista halvan av 2021. Samtidigt säger Stina Götbrink att årets slutspurt är extra viktig för att entreprenörerna ska få hjälp att komma upp på banan igen. Varje år genomför Hand in Hand en julkampanj och årets insamling riktas mot grönt entreprenörsskap med ett mål om att kunna utbilda ytterligare 7.500 kvinnor.

”Världen måste återstarta och när den gör det och våra entreprenörer är igång igen måste deras verksamheter vara långsiktigt hållbara.”

Hittills ser det ut som att insamlingsmålet kommer att nås.

”Den har gått enligt plan, men det kommer också att avgöras under de sista två veckorna.”

Självhjälpsgrupp i Indien som utbildas av Hand in Hand.

Hand in Hand Hand in Hand är en ideell organisation som grundades i början av 1990-talet av lärarparet Olle och Gunnel Blomqvist som engagerade sig mot barnarbete i Indien. Organisationen arbetar för att bekämpa fattigdom genom entreprenörskap. Grundidén bygger på att utbilda kvinnor och unga i entreprenörsskap för att de ska kunna försörja sina familjer och i förlängningen skapa jobb. Enligt organisationen har deras insatser skapat nästan 5 miljoner jobb och 3,2 miljoner affärsverksamheter. Ett mikroföretag beräknas i snitt försörja fem personer. Organisationen får finansiellt stöd från privata givare, företag och institutioner. Under 2020 samlade de in 64 miljoner kronor, en minskning med 9 procent från 2019. Hand in Hand är verksamma i Indien, Kenya, Zimbabwe, Tanzania och Afghanistan.