Senzagen ökade omsättningen – förlusten oförändrad

Kjell & Companys rörelsemarginal under det senaste kvartalet betecknas som ”hisnande låg” av en bedömare från SEB, som dock liksom vd rosade tillväxten.

Prylkedjan Kjell & Company börsnoterades i september 2021 under namnet Kjell Group, till teckningskursen 55 kronor. Sedan en rusning till drygt 70 kronor första handelsdagen har aktien tappat till knappa 50-lappen, och på torsdagen handlade marknaden ned aktien ytterligare efter halvårsrapporten.

Denna visade på en underliggande rörelsemarginal (”justad ebita”) på 2,1 procent, mindre än hälften av utfallet för ett år sedan och långt under målet på 8 procent.

”Det är en klar besvikelse”, sa SEB:s allokeringsstrateg Fredrik Warg i Di TV, med syfte på den enligt honom ”hisnande låga” lönsamheten som han antog att marknaden tog fasta på.

Försäljningen såg däremot bra ut, anser Fredrik Warg som säger sig ha blivit positivt överraskad av en jämförbar tillväxt på 10,2 procent. Konkurrenten Clas Ohlsons senaste försäljningssiffra var klart lägre: en organisk minskning på 7 procent under juli och 3 procent under maj-juli, och på torsdagen rapporterade Svensk Handel om tvåsiffriga minskningar av den svenska e-handeln under juni och juli.

Andreas Rylander, vd på Kjell Group, betecknar nuvarande situation på inköps- och kostnadsfronten som ”en perfekt storm”.

”Stökig försäljningskedja från Asien i kombination med inflation, och stigande elpriser som slår mot frakt och liknande”, beskriver han det i Di TV, men fortsätter sedan med att han är nöjd med försäljningstillväxten sett till omvärlden.

”Kjell & Companys fokus är tillbehör till hemelektronik, och i en utmanande ekonomi kanske konsumenten hoppar över att köpa den nya Iphonemodellen och fokuserar i stället på tillbehör”, nämner han som en möjlig förklaring till tillväxten. Att tillbehör kostar mindre än telefoner gör det också enligt vd:n lättare att höja priser när kostnaderna stiger.

Trots det var alltså lönsamheten ”hisnande låg”, med SEB:s ord. I rapporten nämns en rad förklaringar, till exempel fjolårsförvärvet av det danska bolaget AV-Cables som köptes strax före börsnoteringen. Enligt Kjell Groups huvudägare FSN:s pressmeddelande om den affären var ebitda-marginalen (rörelseresultat före avskrivningar) i AV-Cables 15 procent år 2020. Under det senaste kvartalet blev ebita-utfallet (rörelseresultat efter avskrivningar) 5,6 procent.

Under torsdagen föll Ctek – vars batteriladdare Kjell & Company säljer – på nyheten att Altor sålt sina sista 10 procent av batteriladdarbolaget, efter att ha ägt det i elva år. Riskkapitalbolaget FSN har ägt Kjell & Company sedan 2014, och har enligt sin hemsida bara det och ytterligare ett innehav kvar i den fond man äger det via. FSN:s ansvariga för Kjell-innehavet, Simon Larsson, vill när Di når honom dock inte kommentera hur lång ägarhorisont fonden har.

Kjell Group-aktien var ned 1,6 procent vid 14-tiden på torsdagen, på en stigande börs.