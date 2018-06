Sensys Gatso tar över avtal i USA

Det framgår av ett pressmeddelande från den 22 juni.

Sensys Gatso USA kommer under juli att leverera ett fordonsmonterat system och två handhållna enheter till polisen i New Miami. Under den femåriga kontraktsperioden kommer Sensys Gatso att leverera kameror, underhåll, utbildning samt hela genomförandeprocessen, som även inkluderar att skicka ut överträdelser och att hantera betalningar.