Sensec minskade rörelseresultatet

Rörelseresultatet sjönk till 1,0 miljoner kronor (2,3).

Nettoresultatet landade på 0,5 miljoner kronor (1,5).

"Vi stänger första kvartalet för 2019 med en riktigt stark orderingång. Orderstocken är per sista mars 38 procent högre än motsvarande tid förra året. Omsättningen är lägre än motsvarande period i fjol men det bottnar i att vi avyttrade Personlig Säkerhet under fjolåret. Vi känner oss starka på årsbasis och vi ser att affärerna strömmar in", skriver vd Michael Pettersson i delårsrapporten.

Sensecs förvärvsgrupp planerar nya förvärv under året, uppger han vidare.