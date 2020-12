En republikansk kandidat i senatorvalet i Georgia, ett val som avgör senatens färg under Joe Bidens tid som president och därmed har central betydelse för USA:s politik de kommande fyra åren, har ertappats med fingrarna i syltburken: han har köpt aktier i bolag vars verksamhet han har haft makt att påverka i sitt ämbete.

Granskningen slogs upp stort på onsdagen av New York Times, och avser den republikanske Georgia-senatorn David Perdue.

Enligt tidningen har senatorn vid ett flertal tillfällen agerat på ett sätt som inneburit intressekonflikter mellan hans ämbete och hans privatekonomi.

Så har han exempelvis bedrivit omfattande handel och ägt stora poster aktier i ett it-säkerhetsföretag som gynnats av krav som han ställt i sin egenskap av ledamot av senatens it-säkerhetsutskott.

Flera gånger har han också enligt New York Times gjort påtagligt vältajmade aktieaffärer. Hans aktivitet har också varit hög: hans 2.596 avslut under sex år, huvudsakligen i aktier men även i fonder och obligationer, står för en tredjedel av samtliga senatorers samtliga affärer under perioden.

Perdue är en av de senatorer som är med i andra valomgången i Georgia, ett val som hålls den 5 januari. Vinner Demokraterna båda senatsplatserna som står på spel säkrar de majoritet i senaten – då blir förhållandet mellan Demokrater och Republikaner 50/50, med den demokratiska vicepresidenten Kamala Harris som utslagsröst.

Utfallet i Georgia är därför av avgörande betydelse för Joe Biden – med en demokratiskt dominerad senat blir hans politiska manöverutrymme oerhört mycket större jämfört med om Demokraterna bara vinner en (eller ingen) av de två senatsplatserna i Georgia.

De senaste veckorna har opinionsläget också svängt i Georgia, enligt opinionssajten Real Clear Politics: från ett övertag för Republikanerna den 11 november via jämvikt den 17 november, till Demokrat-övervikt vid senaste mätningen som gjordes nu på torsdagen.