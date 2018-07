Sektorn som flyger med e-handeln

E-handelns snabba utveckling i Sverige har resulterat i nya höjder för hemleverantörer. Marknaden är dock ständigt under förändring och höjda krav från konsumenter utmanar sektorn.

Under åren 2015-2017 ökade omsättningen från Best Transports hemleveranser med 480 procent, en femdubbling på tre år. Enligt Best Transports prognos har inte omsättningen nått sitt tak, de väntar sig öka 60 procent 2018 och nå omsättningen en miljard kronor för e-handelsdistributionen.

Postnords E-handelsrapporter visar att e-handeln omsättning ökat 25 procent, från 50 till 67 miljarder kronor, under åren 2015-2017.

För några år sedan var hemleveranser något extremt exklusivt, berättar Niklas Knight. Idag väntar sig allt fler konsumenter kunna bestämma precis när och var en vara ska levereras.