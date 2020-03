Seglartvillingarna dubbelt drabbade av corona-oron

”Det var en milstolpe för oss när Löplabbet tog in Gococo i sortimentet”, säger Linnéa Wennergren.

Man säljer också via några utvalda återförsäljare.

Strumporna säljs via den egna webbshoppen som startades efter att ett återförsäljaravtal med en butikskedja, där systrarna hade genomfört en omfattande utbildningssatsning, skrotades när företaget fick en ny inköpare.

Några års paus från seglingen följde och systrarna valde olika inriktningar i livet. Annie valde marknadsföring och studier på London School of Fashion innan hon avslutade sina studier på Handels. ­Linnéa valde redovisning och att arbeta för en managementkonsultfirma mitt i finanskrisen.

Tvillingarna har också kombinerat segling med studier. Under uppväxten i seglarfamiljen skjutsade föräldrarna dem till olika regattor runt om i landet och världen på lov och helger. Med dessa meriter seglade de sedan in på Handelshögskolan i Stockholm.

”Det snabbtorkande materialet passar bra när du först ska löpa och sedan simma. Ett år deltog Pippa Middleton (svägerska till den brittiska tronarvingen William) och hon mejlade oss att hon var väldigt nöjd med våra strumpor som hon använt under ­loppet Ötillö. Det är vi stolta över”, säger Linnéa Wennergren.

”Vi har gått i bräschen för att få in fler kvinnor i seglingen och har ett mentorprogram som vi kallar för Small Wings för att få fler tjejer att stanna kvar inom seglingen. Vi kämpar för att öppna dörrar som tidigare varit stängda för kvinnor inom seglingssporten. Vi får numera inbjudan till herr­tävlingar, då vi som första kvinnliga team vunnit en open grade 1 tävling. Det ­öppnade dörren för oss”, säger Linnéa Wennergren.

Presidenten Trump har infört ett inreseförbud för EU-medborgare. Vad betyder det för ert tävlande i USA den närmaste tiden?

”Vi har just fått fick reda på att tävlingen i Los Angeles i slutet av april har blivit uppskjuten på obestämd tid. Så vi kommer lägga om vår plan och träna mer på hemmaplan i stället för att resa utomlands. Sedan får vi se vad som händer fram mot sommaren.”, säger Linnéa Wennergren.

Ni är en av utställarna på Göteborgsvarvet som nu har ställt in evenemanget i maj. Vad betyder det för Gococo?

”Vi har redan märkt av ett stort försäljningstapp under senaste tio dagarna och det oroar oss. Som små är vi väldigt sårbara och vi har inte råd att tappa försäljning under högsäsong. Vi har lager anpassade för en ’normal säsong’ och vi har fasta kostnader som skall täckas. Att inte få tydlig säsongsstartskott som Göteborgsvarvet är för oss och alla inom löparbranschen kommer bli jättetufft. Det kommer bli ett utmanande år för alla småföretagare. Det gör oss oroliga”, säger Annie Saeedfar Wennergren.