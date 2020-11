Sedana Medical lämnar in ansökan för Sedaconda i Europa

Sedana Medical har lämnat in ansökan om marknadsgodkännande för läkemedelskandidaten Sedaconda (isofluran), tidigare kallad Isoconda, för inhalationssedering inom intensivvård. Ansökan har lämnats in till den tyska läkemedelsmyndigheten och ett antal andra europeiska läkemedelsmyndigheter genom en så kallad DCP-procedur.

Ansökan utgör startpunkten för granskningsprocessen av Sedaconda i 14 EU-länder samt Norge.

”Om allt går väl räknar Sedana Medical med ett godkännande under andra halvåret 2021. Efter det kan en ansökan för en andra grupp av EU-länder lämnas in. Normalt sett tar det cirka sex månader för att erhålla godkännande för en andra grupp av länder”, heter det.

I Storbritannien, som på grund av brexit har en egen nationell ansökningsprocess, kommer ansökan att skickas in separat under första kvartalet 2021. Även Schweiz har en egen nationell process och ansökan kommer att skickas in under 2021.

Ansökan om marknadsgodkännande baseras på resultaten i Sedana Medicals registreringsgrundande fas 3-studie, SED-001. Topline-resultaten, som meddelades i juli 2020, visade att studien nådde sitt primära mål.