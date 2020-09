Sectras vd efter omsättningstappet: ”Inget vi är förtvivlade över”

Medicinteknik- och cybersäkerhetsbolaget Sectra SECT B -9,56% Dagens utveckling s aktie sjönk tidvis med tvåsiffriga procenttal på fredagsbörsen. Detta efter en kvartalsrapport med en negativ omsättningstillväxt, från 333 miljoner kronor under maj-juli 2019 till 299 Mkr under samma period i år, som är bolagets första kvartal i dess brutna räkenskapsår.

Det kan ställas mot en aktie som några dagar inför rapporten hade klättrat 65 procent i år och nått ett börsvärde på rekordhöga 25 miljarder kronor – en rejäl tillväxtbolagsvärdering relativt de senaste tolv månaders nettoresultat på drygt 230 miljoner kronor.

I rapporten nämns att ”valutaförändringar (kronförstärkning, Di:s anm) och tillfälliga leveransförskjutningar till följd av pandemin” har påverkat omsättningen.

”Sjukhusen tar inte emot besökare”, förklarar vd Torbjörn Kronander leveransförskjutningarna, och menar att detta har begränsat Sectras möjligheter att komma ut och installera sina produkter på sjukhusen.

Han fortsätter, och påpekar att bolaget har en stor orderstock:

”Det är ju inga förlorade affärer, utan de ligger ju kvar där och ska genomföras. Sen när restriktionerna upphör – det vet inte vi, det är ju olika i olika länder. Men det är inget vi är förtvivlade över i det här läget, utan vi är ganska nöjda med det första kvartalet.”

Sectras orderingång steg med hela 156,5 procent till 612 Mkr under kvartalet.

”Vi har nog en liten covid-effekt där”, säger Torbjörn Kronander om det, och påpekar att Sectras orderflöde kan vara slagigt och att man därför inte ska fästa alltför stor vikt vid enskilda kvartal.

På ”riktigt lång sikt” kan Sectra visserligen påverkas negativt på grund av att de mässor bolaget säljer sina produkter på är ”inställda överallt”, säger Torbjörn Kronander, men:

”På rimlig överskådlig tid finns det företag som klarar sig bättre i covid-19-tiden, men väldigt många som klarar sig sämre också.”

Skulle du beteckna er som en nettovinnare eller nettoförlorare på covid-19?

”Ganska neutralt. Vi får en viss försening i orderingången på sikt, men totalt ligger vi nog mitt i fältet. Vi är inte någon stor förlorare, men inte någon stor vinnare heller, i alla fall inte än så länge.”

Sectras mål är att öka rörelseresultatet per aktie med 50 procent under en femårsperiod (och en rörelsemarginal på minst 15 procent) vilket innebär en årlig tillväxt på strax under 9 procent.

”Det där har vi hållit nu ett antal år, och det tänker vi fortsätta hålla”, slår Torbjörn Kronander, som är Sectras största ägare mätt i röster och trea mätt i kapital.

Vid stängning var Sectraaktien ned runt 10 procent till 533 kronor, motsvarande en börsvärdesminskning på drygt 2 miljarder kronor till 19 miljarder, samtidigt som storbolagsindexet OMXS30 stängde på plus 0,1 procent.