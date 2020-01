SEB:s kreditförluster ökar – men vd:n duckar om koppling till Nynas

Onsdagmorgonens kvartalsrapport från SEB visade ett rörelseresultat på 7,1 miljarder kronor, bättre siffror än vad analytikerna väntat sig. Däremot ökade bankens kreditförluster till en miljard, väntat var under 500 miljoner kronor.

”Vi hade under året en nivå på mellan 400 och 500 miljoner per kvartal gällande kreditförluster. Vid fjärde kvartalet dubblades det till 1 miljard”, säger Johan Toregby till Di TV under onsdagsförmiddagen.

De ökade kreditförlusterna hänför SEB:s vd till två specifika kundengagemang, ett i Norge och ett i Sverige.