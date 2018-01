SEB rapporterar klart över förväntan – höjer utdelningen

Efter Nordeas rapportbesvikelse i förra veckan var SEB näst ut på bokslutsscenen bland de nordiska storbankerna.

I bokslutet som publicerades på onsdagsmorgonen redovisar SEB ett rörelseresultat på drygt 4,2 miljarder kronor för det fjärde kvartalet 2017, vilket är 16 procent över analytikernas snittprognos enligt SME Direkts sammanställning. Det är dock 24 procent under rörelseresultatet under motsvarande period 2016. Resultat under fjärde kvartalet 2017 tyngs dock av på förhand aviserade engångskostnader om 1,9 miljarder konor avseende en nedskrivning av it-tillgångar samt åtgärder kopplade till filialiseringen av den tyska verksamheten.

Intäkterna uppgick till knappt 11,9 miljarder kronor, vilket är något över snittprognosen och 240 miljoner kronor mer än under fjärde kvartalet 2016. Räntenettot, alltså skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader, landade på knappt 5,2 miljarder kronor, vilket något bättre än väntat. Under fjärde kvartalet 2016 uppgick räntenettot till knappt 4,8 miljarder kronor.