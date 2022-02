Seafires förlust växer – organisk tillväxt lyfter efter förvärv

First North-handlade företagsgruppen Seafire hade en organisk tillväxt för jämförbara enheter på 33 procent under det fjärde kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 138 miljoner kronor under perioden (48,2), där ökningen till stor del härrörde från förvärven av Färg-In, Thor Ahlgren, Pexymek och Bara Mineraler.