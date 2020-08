Seafire ökade rörelseresultatet

Resultatet belastades av en goodwill-nedskrivning på 5,6 miljoner kronor för Followit, som bolaget under föregående kvartalet flaggat för, ett dotterbolag som tidigare i april försattes i konkurs.

Nettoomsättningen steg med 26 procent till 73,6 miljoner kronor under det andra kvartalet (58,5).

Nettoresultatet blev 3,2 miljoner kronor (1,2).

I rapporten skriver vd Johan Bennarsten att bolaget utvecklats väl under kvartalet, där den organiska tillväxten blev 33 procent jämfört med 2019.

Kassaflödet från den löpande verksamheten steg till 19,4 miljoner kronor (1,1), vilket enligt vd:n skapar trygghet och flexibilitet för att dels stötta Seafires dotterbolag i sin utveckling, men även för att göra fler förvärv framöver.

”Inflödet av antal förvärvsobjekt bromsades under kvartalet, men har generellt hållit bra kvalitet. Osäkerheten i marknaden på grund av coronapandemin har bromsat försäljningsprocesserna, även de som påbörjades tidigare under året”, skriver bolaget och konstaterar vidare att Seafire haft flera förvärvsdiskussioner under våren och med en stabilisering av marknadsläget samt med bolagets ”goda” finansiella position kommer det redan under hösten att öka förvärvsaktiviteterna, heter det.

Under det andra kvartalets gång hade Nordbutiker en ”mycket god” tillväxt jämfört med föregående år där försäljningen ökade med 28 procent i jämförbara termer.

”Tillväxten var särskilt stark på den svenska marknaden och drevs av micromobility-segmentet, med strävan efter social distansering även vid transporter”, kommenterar vd.

I den inledande handeln på tisdagen var Seafire-aktien upp som mest nästan 27 procent, för att vid 10-tiden notera en uppgång om 10 procent.