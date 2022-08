SD:s uppgång pressar M: ”Inne i en negativ trend”

Moderaterna noteras för 16,6 procent, den lägsta andelen för M i DN/Ipsos sedan december 2019.

”Det finns felmarginaler och det är en bit kvar till valdagen, så det är för tidigt säga vem som kommer att vinna. Man kan ändå konstatera att det går trögt för Moderaterna”, säger Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos, till DN.

Även i SVT/Novus senaste dagliga undersökning är SD större än M, 22,8 procent mot 17,8.

Detsamma gäller Svenska Dagbladet/Sifos mätning gjord den 22–24 augusti, där SD får 20,3 procent och M 18,3.

Både Miljöpartiet och Liberalerna ligger över fyraprocentsspärren och får 5,0 respektive 4,6 procent i DN/Ipsos undersökning.

Övriga noteringar: S 30,4 procent, V 8,5, C 6,9, KD 5,5.

Omräknat i mandat skulle S, V, MP och C tillsammans få 181 mandat i riksdagen, och M, KD, SD och L 168.

Undersökningen omfattar 1.630 intervjuer under perioden 16–24 augusti, varav 351 via telefon, 543 via sms-länk till en webbenkät samt 736 digitala intervjuer med ett kvoturval från en slumpmässigt rekryterad webbpanel. Dagens Nyheter konstaterar att ”eftersom kvoturval tillämpas kan inte felmarginaler beräknas på traditionellt sätt”. Andelen osäkra var 12,6 procent.

Frågan som ställdes var: ”Om det var val till riksdagen i dag, vilket parti skulle du då rösta på?”.