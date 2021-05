Scibase har tagit in 71 miljoner i riktade emissioner

Vidare har styrelsen, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om en riktad nyemission om 239-000 aktier till den nyvalda styrelseledamoten Matt Leavitt.

Nyemissionerna har genomförts till en teckningskurs om 5:20 kronor per aktie och tillför bolaget sammanlagt cirka 71,2 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 11,0 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga kursen under de fem senaste handelsdagarna i bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market.

Nettolikviden från nyemissionerna kommer primärt användas för att penetrera den amerikanska marknaden, inkluderande kostnadsersättning så kallad reimbursement och förstärkning av den lokala sälj- och kundsupportorganisationen, samt till utveckling av nya applikationer, eter det.

Utspädningen för befintliga aktieägare uppgår till 20 procent.