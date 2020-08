Scania om att permitteringarna slopas: Vi har inte passerat krisen

Onsdagens beslut att Scania häver korttidspermitteringarna från den 1 september berör cirka 10.000 tjänstemän som är permitterade i olika utsträckning, på 20, 40, 60 eller 80 procent.

”Vi har kommit fram gemensamt med de fackliga organisationerna till att det här är rätt för Scania”, säger kommunikationschef Karin Hallstan.

Från slutet av mars till april var Scanias produktion i Europa stoppad helt och som mest var 19.000 anställda i Sverige permitterade. Sedan växlade bolaget upp gradvis till full produktionstakt, men tjänstemännen har alltså i olika grad varit fortsatt hemförlovade med statlig lönesubvention från Tillväxtverket.

Stödet från myndigheten till Scania uppgick under det första halvåret till 744 Mkr, enligt den senaste kvartalsrapporten och bolaget gjorde en förlust på 544 Mkr netto under det andra kvartalet på grund av coronakrisen och de stora produktionsstörningarna. Under våren drogs även utdelningsförslaget tillbaka av styrelsen.

Beskedet ska inte ses som att bolaget blåser faran över, enligt ett internt meddelande till personalen.

”Återgången till normala arbetstider ska inte på något vis uppfattas som ett tecken på att vi har passerat krisen. Fokuseringen på kostnader fortsätter att vara viktigare än någonsin och företaget arbetar tillsammans med de fackliga organisationerna för att identifiera lösningar för kostnadsminskningar”, skriver bolaget.

”Vi har stor förståelse för att beskedet om en återgång till heltidsarbete kan ge upphov till frågor”, skriver man vidare till sina anställda.

Planerna att dra ned antalet anställda med 1.000 personer i Sverige och 5.000 personer globalt, som aviserades i början av juni, ligger samtidigt fast.

”Varsel är ett sätt, det är inte uteslutet, men vi har inte lagt något varsel”, säger Karin Hallstan.

Tillväxtverket kräver att ett bolag för att kunna få korttidspermittera personal med statligt stöd, ska ha allvarliga ekonomiska svårigheter.

”Vår tolkning av de kriterierna är att vi inte kommer att uppfylla dem”, säger Karin Hallstan som även pekar på att beslutet grundar sig i att man inte vill belasta skattebetalarna mer.