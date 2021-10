Scania kör autonoma lastbilar på E4:an: ”Vi håller på att träna systemet”

På en av Sveriges mest trafikerade sträckor, på E4:an mellan Södertälje och Nyköping, pågår just nu ett unikt projekt i Europa. Här tränas dagligen två av Scanias lastbilar för att på sikt vara helt självkörande.

På E4:an mellan Södertälje och Nyköping kör två autonoma lastbilar från Scania. De ligger på nivå 4 på den självkörande skalan, har en säkerhetsförare med i bilen och transporterar gods mellan två av Scanias hubbar.

Projektet Hub2hub som lastbilarna ingår i har pågått i snart två år, men tillståndet för att köra på motorväg i Sverige fick Scania först i december 2020.

Sedan 2017 har Scania också testat självkörande lastbilar i gruvindustrin i Australien.

I Hub2hub samarbetar lastbilstillverkaren med den amerikanska teknikpartnern Tusimple.

”Det var en startup när vi började, men nu är Tusimple noterat på Nasdaq”, säger Hans Nordin, ansvarig för projektet.

Enligt honom är testkörningarna med lastbilar på nivå 4 de första i sitt slag i Europa. I USA och Kina har de pågått ett tag.

Hans Nordin, ansvarig för Hub2hub-projektet på Scania. Foto: Dan Boman

Hans Nordin började på Scania för 3,5 år sedan. Innan dess jobbade han med 4G och 5G på telekombolaget Ericsson. Förutom Hub2hub är han också engagerad i projektet Ensemble från Scanias sida. Det är EU-finansierat och handlar om kolonnkörning med lastbilar.

”I lastbilarna på E4:an fokuserar vi på att testa och utveckla det självkörande systemet och har en testingenjör i passagerarsätet”, säger Hans Nordin.

Säkerhetsföraren kan ta över ratt och broms närsomhelst och lastbilarna kör i 80 kilometer i timmen.

”Vi testar bara systemet på motorvägen och aktiverar det först när vi kör på.”

Man testar just nu också att köra hela sträckan, från hubb till hubb, autonomt och beräknar att köra upp för Transportstyrelsen om några veckor.

”Då kommer vi även att köra på lite mindre vägar, och på påfarter och avfarter till motorvägen. Det är ett antal rondeller som ska hanteras.”

Projektet är ett första steg mot en lastbil som i slutändan kan köra helt själv, troligen på utvalda sträckor till en början. När det kommer att ske vet inte Hans Nordin än.

”När förutsättningarna finns på plats så ska vi vara redo.”

En av Scanias autonoma lastbilar som kör gods mellan Södertälje och Nyköping Foto: Dan Boman

På vägar med utvalda sträckor kommer utrullningen att ske i lagom takt men en bred lansering ligger längre fram, tror han.

Syftet är att effektivisera transporterna. Har lastbilarna inga förare kan de köra utan stopp och på tider som inte är optimala för människor.

”Det går också att diskutera hastigheter om transporterna sker på andra tider. Då kan farten sänkas, vilket är mer miljövänligt”, säger Hans Nordin.

Än så länge är tekniken man testar i en tidig version, då det inte finns samma krav på den med en förare i bilen. I dag kör lastbilarna också på längre avstånd till andra fordon än vad de kommer att göra senare.

”Det är för att vi håller på att träna systemet. Avstånden kommer att anpassas till det som det autonoma systemet kan hantera”, säger Hans Nordin.

Normalt kör lastbilarna en tur per dag med gods fram och tillbaka. Noteringar under körningen rapporteras in och tas om hand, och baserat på datan så tittar teamet på förbättringar.

Förutom samarbetet med Tusimple utvecklar Scania också egen autonom mjukvara parallellt, men det systemet har ännu inte aktiverats på allmän väg.

Här hittar du fler artiklar från vår rapport om självkörande fordon:

• Experten: Fem hinder på vägen mot en självkörande framtid

• Lägre tolerans för misstag när datorerna tar över körningen

• Juristen: Inte lagstiftningen som är flaskhalsen – utan miljön runt fordonet

• Här testas framtidens självkörande teknik under stort hemlighetsmakeri

• Nu kan Linköpingsborna åka förarlöst i Vallastaden

• Mjukvara på abonnemang – framtidsmodell för Volvo Cars

• Världsunikt projekt rullar ut på väg till Ikea

• ”I den nya världen blir bilindustrin mer som mjukvaruindustrin”

• Uppstickaren Einride miljardsatsar på Sverige – men oroas över lågt tempo

• DI:s korrespondent i Kina: ”Nu är det gasen i botten med självkörande bilar”

• Di Mobilitets rapport tar tempen på de svenska initiativen inom självkörande fordon

Vill du läsa fler artiklar om mobilitet? Här finns Di Mobilitets samlingssida