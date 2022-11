SCA kan inte växa i Sverige – jagar mark i Baltikum

Innehåll från OPR-Företagslån Annons

Just nu brottas många länder med hög inflation. Det betyder prisökningar på varor och tjänster – och att pengar blir mindre värda.

I Sverige har vi också just nu en svag valuta jämfört med länder som Sverige bedriver stor handel med, som USA och Euro-området. Det gör att företagare som importerar mycket från dessa områden drabbas än hårdare.

På OPR-Företagslån vill man nu passa på att ge råd till dessa företag, och sträcka ut en hjälpande hand.

– Småföretagare som importerar varor eller tjänster från utlandet bör se om de kan hitta samma varor och tjänster i Sverige. Då kan de utnyttja svenska kronor och parera för den svaga kronkursen, säger Emanuel Barmasi.

OPR-Företagslån kan ge råd till småföretag

Att skydda sig mot inflationen är svårare eftersom stora delar av världen är påverkad. Men medan inflationen i Sverige just nu närmar sig 10 procent, finns områden där den ännu inte stuckit i väg lika mycket. I länder som Japan, Taiwan och Kina ligger den kring eller under tre procent just nu.

– Om man upplever att Sverige blivit för dyrt på grund av inflationen bör man titta på de länder där priserna inte har skjutit i höjden. Där kan man kanske hitta någonting som är intressant att köpa, säger han.

Behöver man krediter för att kunna investera eller bara ta höjd för oförutsedda händelser så erbjuder OPR-Företagslån två olika produkter till svenska företag.

Den mindre kreditlösningen heter OPR-Företagslån Flex och erbjuder företag kredit på mellan 20 000 och 200 000 kronor. Krediten har inte några konto- eller startavgifter.

Behövs större krediter kan man ansöka om ett företagslån på upp till en miljon kronor.

Krediter från OPR-Företagslån har många fördelar

En fördel med OPR-Företagslån jämfört med andra kreditgivare är snabbheten. Beslut tas samma dag som ansökan kommer in, och vid bifall finns krediten tillgänglig på kundens konto redan nästa dag.

En annan fördel är att kunden bara behöver betala ränta och fasta kostnader på den del av krediten som man utnyttjar.

– Under den period man inte nyttjar krediten så betalar man inga avgifter. I praktiken innebär det att den kund som skaffar företagskrediten i dag och använder den om sex månader inte kommer att behöva betala några avgifter under tiden. Bara när krediten används tillkommer en ränta och kostnader på det nyttjade beloppet, avslutar Emanuel Barmasi.

Om OPR-Företagslån

OPR-Företagslån är en tjänst under OPR-Finance, som är en del av den finländska finansieringskoncernen OPR-Finance Oy, och har sedan starten 2005 erbjudit flertalet finansieringslösningar till såväl privatpersoner som företag.

Läs mer på: flex.opr-foretagslan.se