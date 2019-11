Saxlund ökar omsättningen och minskar förlusten

Periodens resultat uppgick till -7,3 miljoner kronor (-60,6), motsvarande -0:28 kronor per aktie (-2:37) före och efter utspädning.

Likvida medel uppgick per den 30 september 2019 till 24,3 miljoner kronor (10,9). Eget kapital uppgick per den 30 september 2019 till -15,5 miljoner kronor (-19,0) motsvarande -0:05 kronor per aktie (-0:70)