Savelend-bolag tecknar miljonavtal i Finland

Savelend har, via dotterbolaget Billecta Finland, ingått ett samarbetsavtal med finska fintech-bolaget Bruk Financial Services. Samarbetet ger Billecta Finland en distributionskanal för fakturaköp och förmedling av kapital på den finska marknaden och samarbetet förväntas generera 10 miljoner kronor i omsättning till bolaget under 2022.