Musk överväger köpa ut – Tesla Saudiarabiens handlar i elbilsjätten

Saudiarabiens förmöhenhetsfond, som kontrolleras av kronprins Mohammed bin Salman, har tagit en position i elbilstillverkaren Tesla. Det uppger brittiska Financial Times.

Enligt tidningens källor ska det röra sig om mellan 3 och 5 procent av aktierna i bolaget. Därmed ligger innehavet också under gränsen för vad som måste rapporteras offentligt men skulle enligt Financial Times kunna göra förmögenhetsfonden till en av Teslas åtta största ägare.

Från början ska saudierna ha velat köpa in sig via en nyemission, något som Tesla dock inte ska ha gått med på. I takt med att Tesla förlorat pengar under året har analytiker agrumenterat för att bolaget måste ta in nytt kapital för att finansiera verksamheten på sikt.

Exakt när köpet genomfördes är inte känt men enligt uppgift till Financial Times ska det ha skett efter att kronprinsen besökt USA i mars iår. Enligt en källa ska Teslas vd och grundare Elon Musk ha varit i kontakt med den suadiska fonden sedan juni i år.