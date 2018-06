Saudiarabien ökar oljeproduktionen – väntas sänka priset

Men stora oljekonsumerande länder som USA har klagat över prishöjningen. Samtidigt har oron ökat för ytterligare minskning av utbudet – dels på grund av att stora leveranser från krisande Venezuela försenats kraftigt, och dels med anledning av att USA:s sanktioner mot Iran kan göra stora mängder iransk olja osäljbar.

Opec har lovat att agera och har signalerat en kommande produktionsökning. Saudiarabien förekommer nu alltså de andra medlemsländerna. Kungariket ökade under maj månad sin produktion med över 100 000 fat per dag, meddelar landets myndigheter, som uppger att ytterligare en lika stor ökning väntar under juni.

Enligt källor till Reuters bad nyligen USA, i inofficiella samtal, Saudiarabien och flera andra Opec-länder att öka sin produktion.