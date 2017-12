Saudiarabien: 23 släppta ur lyxfängelse

Under rapporteringen har det sagts att minst tio prinsar och åtskilliga välkända affärsmän haft det omdiskuterade nöjet att befinna sig på lyxhotellet. En av dem är prinsen och storinvesteraren Alwaleed bin Talal.

En del av de släppta har framträtt på olika sätt. En tidigare chef vid Saudi Telecom, Saud al-Dawish, säger leende via sociala medier att han har blivit anständigt behandlad. En inrättning som sorterar under kungahuset såg till att gäster i hans kategori serverades lammrätter under fångenskapen.