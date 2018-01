Satsning på utrikes födda kvinnors företagande

Satsningen, som kommer att göras i samråd med Arbetsförmedlingen, syftar till att hjälpa utsatta grupper att knyta kontakter inom samhälle och näringsliv, men också till att ge stöd och rådgivning. För detta skjuter regeringen till åtta miljoner kronor under 2018, och höjer sedan anslagen med ytterligare femton miljoner kronor per år under 2019-2021.