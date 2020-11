Jonas Larsson, VP and Head of Connected Products på AFRY

En allt mer digitaliserad samtid innebär en stor mängd fördelar för företag. Att öka användandet av IoT i sin arbetsvardag kan resultera i allt från bättre tillgänglighet och uppgraderingsbara funktioner, till förbättrad kvalitet för en lägre kostnad. Samtidigt upplever många företag svårigheter när de skall ta det digitala klivet in i världen av IoT – oftast på grund av låg kunskap inom området. Det menar Jonas Larsson, VP and Head of Connected Products på AFRY.

– Oavsett utmaning är AFRYs vision att alltid hjälpa våra kunder att våga anamma den nya era som är IoT. Vi guidar dem från ax till limpa för att få fram en så effektiv lösning som möjligt.