Efter flygkaoset: SAS ställer in avgångar till Grekland

Samtliga avgångar med SAS till Grekland i helgen ställs in. Det efter besked om att landet säger nej till fler svenska resenärer. Sammanlagt drabbas 374 resenärer av de inställda flygen, skriver Dagens nyheter.

Under torsdagen lyfte det första svenska planet mot Grekland efter flera timmars krångel. Det efter att ett undantag gjorts för charterbolaget Tui. På lördagen blev det känt att samtliga avgångar med SAS till Grekland under helgen nu har ställts in.

Trots diskussioner med grekiska myndigheter säger landet nu nej till fler svenska resenärer, rapporterar DN. Landet har infört ett förbud för direktflyg från Sverige som gäller fram till 15 juli.

”Vi hade hoppats på att de grekiska myndigheterna skulle ändra sig, men vi lyckades dessvärre inte med förhandlingarna”, säger John Eckhoff, presschef på SAS till tidningen.

Förutom flygen som skulle gått under helgen, har SAS ytterligare nio avgångar innan 15 juli, som bolaget hoppas ska få tillstånd att landa.