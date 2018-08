SAS slår förväntningarna

SAS drar också upp utsikterna för resultatet under det brutna helåret 2017/2018 som avslutas med oktober 2018.

Flygbolaget knäpper därmed analytikerna på näsan. De hade i snitt räknat med sjunkande vinst till 1.805 Mkr, enligt Inquiry Financial.

"Tack vare en bättre yield/PASK-utveckling än förväntat var resultatet under de första nio månaderna 2017/2018 något bättre än förväntat. Till följd av det starkare resultatet, och trots den negativa inverkan från den svaga svenska kronan och de högre flygbränslepriserna under det fjärde kvartalet, och med antagandet att den positiva efterfrågan fortsätter under räkenskapsårets sista månader, uppgraderar SAS utsikterna", skriver bolaget i rapporten.