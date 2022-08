SAS säkrar 7 miljarder kronor i lån via riskkapitalbolag

I början av juli ansökte SAS SAS +0,46% Dagens utveckling om konkursskydd genom vad som kallas en chapter 11-process i USA. Då hette det att bolaget var i ”långt gångna diskussioner med ett flertal potentiella långivare”.

Under natten till söndag står det klart att riskkapitalbolaget Apollo Global Management, via sina fonder, blir långivare för summan på drygt 7 miljarder kronor genom en så kallad ”DIP-finansiering” vilket enligt pressmeddelandet är en form bryggfinansiering för verksamheter som genomgår just en rekonstruktion under konkursskydd.

”Med denna finansiering kommer vi att ha en stark finansiell ställning för att fortsätta att bedriva den löpande verksamheten under vår frivilliga rekonstruktionsprocess i USA. Apollo Global Management har lång erfarenhet av att bidra till att bygga starkare och mer konkurrenskraftiga verksamheter samt har omfattande erfarenhet av flygbranschen. Med deras betydande finansieringsåtagande kan vi nu fokusera helt på att accelerera genomförandet av SAS Forward-planen och att fortsätta vårt mer än 75 år långa arv av att vara Skandinaviens ledande flygbolag”, säger Carsten Dilling, styrelseordförande för SAS i pressmeddelandet.

SAS-skriver också i pressmeddelandet att de bedömer vilkoren för finansieringen som marknadsmässiga samt att man förväntar sig att ”domstolen godkänner bolagets finansiering i mitten av september 2022”.

Finansieringen genom Apollo Global Management är ett välkommet besked för flygbolaget vars aktiekurs bland annat rasat med nästan 50 procent i år.

”SAS är ett av Europas ledande flygbolag och vi är glada över att stödja verksamheten under tiden. Apollo har gedigen erfarenhet av den kommersiella flygbranschen och vi stödjer helt den omfattande SAS Forward-planen och målet att rekapitalisera bolaget när det slutför Chapter 11-processen”, säger Antoine Munfakh på Apollo Global Management i ett pressmeddelande.

Apollo Global Management är bland annat delägare i det mexikanska flygbolaget Aeromexico efter att bolaget tvingats genomgå ett så kallat Chapter 11-förfarande.

Avtalet väntas bli godkänt av domstolen i september, och omstruktureringen väntas enligt SAS ta mellan 9 och 12 månader.