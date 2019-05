Fler flyg ställs in – ingen lösning på strejken i sikte

Under onsdagskvällen meddelar SAS att bolaget ställer in ytterligare avgångar under torsdag eftermiddag. Totalt under torsdagen den 2 maj beräknas ca 54.000 passagerare drabbas när 709 avgångar ställs in i hela Skandinavien. Hittills har mer än 320.000 resenärer drabbats av strejken.

”Strejken är inne på sin sjätte dag, och nu samlas förhandlingarna till Oslo för effektivitetens skull, men det sker separata förhandlingar för kollektivavtal för respektive land”, säger Freja Annamatz, presschef på SAS.

Hon kan inte säga något mer om vad förhandlingarna kommer att avse, eller om SAS är beredd att ge avkall på några av de principer som tidigare legat fast.