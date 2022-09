SAS krislån får grönt ljus: ”Viktigt steg framåt”

En konkursdomstol i New York har godkänt krislånet till SAS på motsvarande 7,1 miljarder kronor.

”Med Domstolens godkännande av vår DIP-finansiering tar vi ett viktigt steg framåt i vår chapter 11-process”, säger Anko van der Werff, vd för SAS SAS -3,07% Dagens utveckling , i ett pressmeddelande.

Domaren i målet ställde sig dock mycket tveksam till vissa delar av låneavtalet och kräver därför att SAS jurister ser över och justerar en del av punkterna under helgen, rapporterar norska Dagens Næringsliv.

Bakom lånet står det amerikanska riskkapitalbolaget Apollo Global Management.

Pengarna ska hjälpa SAS att genomföra en omfattande rekonstruktion av bolaget.

Samtidigt står det nu klart att flygbolaget senast 15 september måste betala tillbaka de norska kunder som ännu inte fått sina pengar efter de flyg som ställdes in i samband med sommarens flygstrejk, rapporterar Aftenposten.

Den 21 augusti, en månad efter det att strejken var över, återstod fortfarande runt 8 000 av de totalt cirka 85.000 norska återbetalningskrav som kommit in.

Till följd av den stora mängden ärenden och det faktum att bolaget vidtagit flera åtgärder för att hantera situationen har Norska Luftfartstilsynet beslutat att SAS slipper straffavgifter. Man understryker dock att 15 september ska betraktas som ett skarpt slutdatum för återbetalningarna.

SAS har de senaste åren drabbats av en rad ekonomiska bakslag som i början av juli fick bolaget att ansöka om konkursskydd i USA, ett så kallat Chapter 11-förfarande. Sparplanen som Anko van der Werff lanserade i våras under namnet ”SAS Forward” drabbades samtidigt av ett rejält ekonomiskt bakslag av flygstrejken i somras som gjorde att bolaget mitt under högsäsong tvingades ställa in 3 700 flygningar. Strejken bedöms ha kostat SAS 145 miljoner dollar.