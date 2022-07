SAS-förhandlingarna fortsätter – ingen omedelbar lösning i sikte

Blackrocks vd Larry Fink beskriver börsklimatet som ”den värsta miljön på decennier”, skriver Financial Times.

Blackrocks justerade vinst sjönk med 30 procent till 7,36 dollar per aktie, samtidigt som intäkterna landade på 4,5 miljarder dollar för det andra kvartalet 2022. Analytikerna hade förväntat sig ett resultat på 7,9 dollar per aktie och intäkter på 4,6 miljarder dollar, enligt Finacial Times. Blackrock och andra kapitalförvaltare har drabbats hårt av volatila marknader under det senaste året.

”Inte ens Blackrock är immuna mot en nedgång på marknaden. Vi var dock imponerade av deras förmåga att upprätthålla ett robust nettoinflöde trots svajiga marknader”, säger Edward Jones, analytiker på Kyle Sanders, till Financial Times.

Totala tillgångar under förvaltning sjönk med 11 procent, vilket gör det till det andra kvartalet i följd som förvaltade tillgångar faller för bolaget. Som global förvaltare har Blackrock också känt effekten av en stigande dollar, vilket har minskat värdet på avgifter som kommer från andra valutor. Intäkterna sjönk med 6 procent.

”Första halvåret 2022 innebar en kombination av makrofinansiella och ekonomiska utmaningar som investerare inte har sett på decennier. 2022 rankas som den sämsta starten på 50 år för både aktier och obligationer”, sade Blackrocks grundare och vd Larry Fink under ett rapportsamtal, skriver Financial Times.

Blackrocks aktie har fallit 34 procent sedan årsskiftet, vilket kan jämföras med USA-börsens breda S&P 500 som är ned 19 procent under samma period.

Bolaget har också skjutit upp rekryteringen av vissa ledande befattningar till 2023, och de totala utgifterna för anställdas löner och förmåner minskade med 5 procent jämfört med det första kvartalet. Även om det inte finns något företagsomfattande anställningsstopp, försöker Blackrock hålla kostnader nere genom att sänka medelåldern bland anställda, skriver Financial Times.

Nigel Bolton, investeringschef på Blackrock Fundamental Equities, sade i en intervju med Dagens industri förra veckan att investerare bör vara särskilt vaksamma i förhållande till tillväxtbolag.

”Vi befinner oss i en ny miljö med högre räntor än vad vi har haft under de senaste tio åren. Man bör dels vara försiktig i förhållande till företag vars värde under de senaste åren har baserats på förhoppningar om långsiktig tillväxt, vilket vanligtvis gäller bolag i tekniksektorn.”