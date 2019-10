SAS-chefen köpte aktier i ”fel” bolag – banken fick be om ursäkt

Riksbanken från vänster Cecilia Skingsley, Per Jansson, Stefan Ingves (Riksbankschef), Martin Flodén, Kerstin af Jochnick och Henry Ohlson.

Riksbanken från vänster Cecilia Skingsley, Per Jansson, Stefan Ingves (Riksbankschef), Martin Flodén, Kerstin af Jochnick och Henry Ohlson. Foto: Riksbanken

Den viktiga inflationssiffran för september prickade Riksbankens prognos om en årstakt på 1,3 procent och därmed är direktionens räntehöjningsplaner fortfarande i spel. Skeptikerna pekar dock på att det är en allt svagare krona hjälper inflationen och att konjunkturen visar svaghetstecken. Under veckan offentliggjorde även riksbankskommittén huvuddragen i sin utredning om en förändrad riksbankslag . Bland annat föreslås att Riksbanken ska ta ”realekonomisk hänsyn” och att dess ansvar för den finansiella stabiliteten ska tydliggöras. Rådande praxis formuleras i lag, sammanfattade SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist på Twitter.

På onsdagen kom en oväntad nyhet. Telias styrelseledamot Rickard Gustafson, som också är SAS-vd, rapporterade in ett köp av 3.625 Telia-aktier. Köpet var intressant av två anledningar: dels har Rickard Gustafson i Di pekats ut som huvudkandidat till vd-posten i Telia, dels gjordes aktieköpen den 4 oktober – nära inpå Telias nästa rapport som publiceras den 17 oktober. Enligt reglerna får ett insynsköp inte göras under 30 dagar före en kvartalsrapport. Det visade sig dock snart att felet låg hos SEB, som förvaltar Rickard Gustafsons aktier. Banken hade missat att Rickard Gustafson sedan i våras är styrelseledamot i Telia – och banken fick därför gå ut och be om ursäkt.

Svart guld blev aktiebränsle