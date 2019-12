Sanslös miljardrullning för Star Wars-filmerna

”The Rise of Skywalker” är den avslutande delen i originalsviten på nio filmer, som inleddes redan 1977 med ”Stjärnornas krig”. Utöver detta har det spelats in ett par fristående filmer som utspelar sig i samma universum som lockat miljontals besökare till vita duken. Den senaste av dem, ”Solo” om hjälten Han Solos bakgrund, blev dock en oväntad flopp ifjol.

Enligt nöjestidningen Variety löper inte ”The Rise of Skywalker” samma risk. Analytiker spår att filmen drar in cirka 200 miljoner dollar, 1,9 miljarder kronor, enbart på den nordamerikanska marknaden under premiärhelgen, som är just nu i helgen.