Sandvik köper CNC Software – omsätter 60 miljoner dollar

Verkstadsföretaget Sandvik har tecknat ett avtal om att förvärva det amerikanska bolaget CNC Software som levererar integrerade lösningar inom CAD/CAM-mjukvara för tillverkningsindustrin och som står bakom CAM-erbjudandet Mastercam. Bolaget omsatte 60 miljoner dollar under 2020.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget kommer att redovisas inom Design & Planning Automation som är en division inom affärsområdet Sandvik SAND -0,54% Dagens utveckling Manufacturing and Machining Solutions (SMMS).

Mjukvarulösningen Mastercam har en installerad bas på omkring 270.000 licenser/användare. De har även ett starkt nätverk av återförsäljare och väletablerade partnerskap med ledande maskintillverkare och verktygsföretag, skriver Sandvik.

”Detta är i linje med vår strategi att växa inom området för digital tillverkning, specifikt med fokus på industriell mjukvara som ligger nära komponenttillverkning. Förvärvet av CNC Software och Mastercam-portföljen, i kombination med vårt existerande erbjudande och omfattande tillverkningskunnande, kommer att göra Sandvik till en ledande aktör på den övergripande CAM-marknaden mätt i installerad bas”, säger Sandviks vd Stefan Widing.

”Mastercam kommer att utgöra hörnstenen i Sandviks CAM-portfölj, och bidra till ytterligare ökad produktivitet i komponenttillverkningen hos våra kunder - genom att kombinera Sandviks bearbetningskunnande med deras CAM-expertis, vilket även bidrar till bättre kvalitet och minskat spill”, säger Mathias Johansson som är chef för divisionen Design & Planning Automation.

Familjeägda CNC Sofware grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Tolland, Connecticut. Bolaget har 220 anställda.

Under 2020 var omsättningen 60 miljoner dollar, med en rörelsemarginal omkring 25-30 procent. Andelen återkommande intäkter var omkring 60 procent. CNC Software har haft en historisk årlig tillväxttakt på omkring 10 procent och förväntas enligt Sandvik överträffa den förväntade marknadstillväxten på 7 procent.

”Den underliggande ebita-marginalen har en positiv påverkan för Sandvik Manufacturing and Machining Solutions. Det första året efter tidpunkten för slutförandet påverkas dock försäljningen av justeringar relaterade till redovisningen av förutbetalda intäkter och EBITA-marginalen kommer att vara något utspädande för Sandvik Manufacturing and Machining Solutions. Påverkan på Sandviks vinst per aktie kommer initialt att vara något negativ”, skriver Sandvik.

Transaktionskostnader kommer att redovisas i det tredje kvartalet 2021 och bedöms uppgå till 25 miljoner kronor. I samband med affären gör Sandvik en nedskrivning av överlappande tillgångar till ett värde av cirka 30 miljoner kronor.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

Förvärvet förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2021 och förutsätter godkännande av berörda myndigheter.

Med anledning av det avsedda förvärvet äger en telefonkonferens rum den 27 augusti klockan 13:00.