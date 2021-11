Samtrygg ökade försäljningsintäkterna under tredje kvartalet

Lönsamheten tyngdes av ökade operativa kostnader och en nedskrivning med 0,4 miljoner kronor av engångskaraktär, enligt delårsrapporten.

Försäljningsintäkterna ökade till 8,0 miljoner kronor (5,7). De totala intäkterna uppgick till 51,9 miljoner kronor (43,0).

”Under Q3 vände Samtrygg en lång negativ trend av minskad försäljning till stark tillväxt, vilket resulterade i högre försäljningsintäkt än under något tidigare kvartal i bolagets historia. Denna turnaround möjliggjordes av stärkt kassa och produktutveckling tidigare under året i kombination med ökad marknadsföring under Q3”, skriver vd Jim Ankare i delårsrapporten.

Han pekar på att ledningen ser fortsatt god potential för tillväxt i kärnaffären och utrymme för marginalhöjande mervärden.