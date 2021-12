Samsung rullar ut nya minnechip för självkörande bilar

Med hjälp av Acosense innovativa teknik analyseras och övervakas processerna i realtid, under dygnets alla 24 timmar. Genom att instrumentet kontinuerligt hämtar in data och tillhandahåller operatören efterfrågad information kan processen styras baserat på relevant information. Då instrumentet är placerat på utsidan av processrören kan både installation och underhåll ske under full drift och givet uppkopplingen kan ny mjukvara och uppgraderingar erbjudas på distans.