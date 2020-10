Samsung-patriarken Lee Kun-Hee död

”Det är med stor sorg som vi meddelar att Lee Kun-Hee , ordförande för Samsung Electronics, gått bort”, uppger företaget i ett uttalande, och fortsätter, enligt nyhetsbyrån Reuters:

”Ordförande Lee var en sann visionär som förvandlade Samsung till den världsledande innovatören och industriella jätten från ett lokalt företag”.

Lee Kun-Hee var minst sagt berömd i sitt hemland, och kan kanske jämföras med Ikeagrundaren Ingvar Kamprad i Sverige.

”Han är betydligt mer känd än (pojkbandet) BTS, skulle jag säga. Han var helt klart en kontroversiell figur. Han var den rikaste mannen i landet, men samtidigt så har han ofta fått frän kritik på grund av sitt sätt att bedriva affärer”, säger Sanghyun Park, analytiker vid plattformen Smartkarma, i en skriftlig kommentar till TT, och tillägger att affärer och politik ofta blandats samman.

När han tog över ordförandeklubban sågs Samsung som en tillverkare av billiga produkter av låg kvalitet. Under hans år vid makten har bilden av Samsung förändrats, framför allt sedan han lade fram sina förändringsplaner 1993, med syftet att satsa på kvalitet snarare än öka marknadsandelar, enligt The New York Times .

”Förändra allt, utom era fruar och barn”, sade han till företagsledarna.

Enligt en artikel i The Economist så bidrog Lee till att skapa en känsla av konstant kris i företaget, vilket drev de anställda att jobba extra hårt. 1995 kallade han tillbaka 150 000 mobiltelefoner, som brändes och manglades framför gråtande anställda, sedan affärspartner klagat på att de inte fungerat som de skulle.

”Oavsett vad som händer, så finns det inget att vara rädd för om vi har de bästa talangerna när det gäller design, forskning och utveckling”, sade han en gång, enligt nyhetsbyrån AFP.

Lee dömdes 1997 för finansbrott, och för förskingring och för att ha undvikit att betala skatt 2008, vilket fick honom att tillfälligt kliva av. Men han behövde aldrig avtjäna fängelsestraff, utan benådades båda gångerna.

”Beslutet fattades så att Lee kunde återta sin plats vid Internationella Olympiska Kommittén och skapa bättre möjligheter för att 2018 års OS ska arrangeras i Pyongchang”, förklarade justitieminister Lee Kwi-Nam vid benådningen 2009, enligt BBC .

Lee blev också drivande i det lyckade försöket att säkra vinter-OS 2018. Sedan en hjärtattack 2014 har han dock krävt sjukhusvård.

Lee-familjen äger direkt fem procent av aktierna i Samsung, men kontrollerar koncernen genom ett intrikat korsägande som involverar dussintals företag.

Analytiker tror att en viktig fråga den närmaste tiden blir hur arvtagarna kommer att agera. De förväntas behöva betala stora summor i arv- och fastighetsskatter. Lee Kun-Hee bedöms ha varit god för mer än motsvarande 180 miljarder kronor.

För att kunna betala det kan de tvingas att sälja andelar i Samsungbolagen, vilket kan innebära att andra investerare ser sin chans att försöka knipa ansenliga bitar av dem, inte minst kronjuvelen Samsung Electronics.

Park bedömer att priserna på Samsungaktier därför kommer att stiga till följd av Lees bortgång.

Det finns vissa frågetecken kring maktövertagandet, då Lee Kun-Hees tilltänkta arvtagare Lee Jae-Yong, eller Jay Y Lee som han också kallas, begärdes häktad av åklagare tidigare i sommar, misstänkt för ekonomisk brottslighet.

”Han kommer att ta över. Han har faktiskt varit de facto-ledaren ett tag. Självklart har det varit en del spekulation om att hans syster (Lee Boo-Jin) möjligtvis skulle ta över i stället. Deras mamma sägs stödja dottern. Men den spekulationen har aldrig materialiserats. Så för närvarande verkar risken för en familjefejd över ledarskapet ganska begränsad”, säger Sanghyun Park.

Lee Kun-Hee har även dottern Seo-Hyun, och sju barnbarn. Han blev 78 år.