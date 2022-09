Sämsta två veckorna för amerikanska teknikaktier sedan pandemin

Den totala nedgången för indexet under de tio handelsdagarna i fråga är cirka 8,9 procent motsvarande drygt 1.000 punkter från nivån 11.924 till 10.868. I punkter handlas indexet i strax över de två lägsta noteringarna på nära exakt två år – den 23 september 2020 stängde indexet på 10.632 och den 16 juni i år avslutades handeln på nivån 10.646 efter att ha varit nere på 10.565 intradag.

Bakom nedgångarna ligger amerikanska centralbankens räntehöjningar och framför allt prognos om räntekurvan. Den amerikanska tioåringen nådde i fredags högsta nivån på 11 år – cirka 3,7 procent – och dollarn stärktes därmed ytterligare mot övriga valutor. För teknikbolagen som är exportberoende innebär det inte bara högre lånekostnader utan också att amerikanska produkter blir dyrare utomlands vilket kan minska efterfrågan.

Bland enskilda bolag den senaste veckan föll Amazon nära 7 procent. Googles ägarbolag Alphabet och Facebooks ägarbolag Meta föll cirka 3 procent vardera. Alphabet handlas nu också på årslägsta under 100 dollar per aktie, vilket före aktiesplitten i somras skulle motsvarat en nivå under 2000 dollar. Apple och Microsoft, som anses något mer ”defensiva” i förhållande till branschen i övrigt, klarade sig något bättre. Apple steg 0,9% i veckan och Microsoft backade 1,8 procent under de fem handelsdagarna. Microsoft handlades dock till nytt årslägsta kring 235 dollar under fredagens handel.