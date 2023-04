Samma lön för Spiltans vd under 2022 som 2021

På lördagen släppte NGM-listade investmentbolaget Spiltan sin årsredovisning. I pressmeddelandet om det nämns att publiceringsdag är vald för att, på vd Per H Börjessons förebild Warren Buffetts manér, ”ge alla aktieägare gott om tid att agera på informationen inför nästa handelsdag” (tisdag 4 april, Di:s anm; Spiltan-aktien handlas enbart på tisdagar).

Av årsredovisningen framgår att vd-lönen inklusive bonus under 2022 minskade från 549.600 kronor år 2021 till 540.000 kronor förra året, en minskning med 1,75 procent. Det står i kontrast till vd-löneutvecklingen för flera andra bolag som Di har rapporterat om de senaste veckorna.

Då det hos Spiltan även anges att vd:s månadslön uppgick till 40.000 kronor, motsvarande en årslön på 480.000 och en nivå som är identisk med fjolåret enligt årsredovisningen för 2021, innebär minskningen att det är bonusen som sänkts – från 69.600 till 60.000 kronor.

Kasper Ljungkvist, Spiltans styrelseordförande, förklarar att både grundlönen på 40.000 kronor per månad och bonusen på 1,5 månadslöner (60.000) var densamma 2022 som 2021.

”Att utbetalningen är något lägre 2022 än 2021 är pga en skillnad i mängden uttagen semester och därtill kopplat semestertillägg”, skriver han i ett mejl på söndagen.

Spiltans substansvärde steg däremot under fjolåret. Ökningen var 4 procent, från 261 till 272 kronor per aktie, samtidigt som bolagets jämförelseindex SIX RX sjönk med 23 procent. Per sitt senast redovisade substansvärdesdatum, den 28 februari, var substansvärdet i Spiltan 281 kronor per aktie.

Per H Börjesson äger närmare 15 procent av Spiltan, ett innehav värt 1,1 miljarder kronor med nuvarande börskurs på 241,50 kronor, genom drygt 4,5 miljoner aktier. Han är i och med innehavet bolagets största ägare. Med den föreslagna aktieutdelningen på 1 krona per aktie – samma nivå som förra och förrförra året – blir hans aktieutdelning därmed betydligt högre än vd-lönen.

Spiltans största innehav, med nästan 73 procent av aktieportföljen enligt Holdings, är dataspelsbolaget Paradox där man är näst största ägare. Innehavet är värt 4,7 miljarder kronor, betydligt mer än det värde ovannämnda substansvärden baseras på genom en uppgång på 22 procent hittills i år. Senaste månaden är dataspelsaktien upp 17,5 procent.

Kasper Ljungkvist påpekar i sitt mejl om lön- och bonusnivåer att Paradox inte utgör 73 procent av portföljen och substansvärdet (det finns annat i portföljen än de aktier som syns i Holdings, såsom fastigheter), utan 50 procent.