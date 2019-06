Samling värd 20 Mkr – nu säljer Tom Böttiger sin konst

”En epok är slut” som han uttrycker det en stund senare. För i samband med flytten går han och företaget, där han suttit i styrelsen de senaste tio åren, skilda vägar. Men den smärtsamma biten i separationen kommer först i höst, då de drygt 350 verk som Tom Böttiger samlat på sig under 30 år, varav majoriteten hängt på företagets väggar, ska säljas genom konstförmedlaren CF Hill.

En ensam tavelkrok hänger kvar på väggen. När verk efter verk håller på att plockas ner och varsamt packas in. Snart står bara de tomma skrivborden kvar på webbyrån Cloud Nine.

Fast just det här verket är ett av få som inte kommer att säljas i höst, berättar Tom Böttiger, när han hastar vidare. Vi passerar målningar av Clay Ketter, Marie-Louise de Geer, en specialtillverkad skulptur av Eva Hild och fotografier av Christer Strömholm, Gunnar Smoliansky och Hans Gedda. Den röda tråden i samlingen är svensk samtidskonst, och där verkar Tom Böttiger ha haft ett sjätte sinne för att pricka rätt, och tidigt hitta konstnärer som är namnkunniga i dag.

När Tom Böttiger växte upp fanns intresset för konst i familjen. Hans egen passion väcktes under 1980-talet då han gjorde karriär i reklambranschen, och såg den integritet fotograferna han mötte ofta hade. Det var då han började köpa konst, men att han hade en samling insåg han inte förrän en vän påtalade det en bit in på 1990-talet. Lagom till millennieskiftet startade han det som senare blev Cloud Nine och som från början var en byrå som hjälpte företag med hemsideuppdateringar. Men livet som entreprenör var tufft, och för tio år sedan drabbades Tom Böttiger av en utmattningsdepression.

”Jag kraschade och var väldigt illa däran. Jag var till och med inlagd ett tag och mitt i allt det här höll jag på att skilja mig så det blev som att alla fotfästen drogs undan på samma gång.”

Efter det valde Tom Böttiger att kliva åt sidan och inte ta på sig nya tunga operativa uppdrag. Det var inte värt att chansa om det skulle smälla igen, resonerande han. Men intresset för konsten hade han kvar och de senaste tio åren har han ägnat sig helhjärtat åt sin passion. Han har varit jurymedlem i Liljevalchs vårsalong och suttit med i Fotografiskas utställningskommitté, när han inte fyllt på den egna samlingen.

”Det har varit en underbar ventil som jag har fått så otroligt mycket energi från”, säger han och klappar ömt på en av tavelramarna.