SALTX: SÄNKER MAXBELOPP I EMISSION PGA RÅDANDE BÖRSKLIMAT

Saltx sänker maxbeloppet i sin föreslagna företrädesemission till 80,6 miljoner kronor, från tidigare 105,5 miljoner kronor. Teckningskursen är 5:50 kr per Unit, motsvarande en teckningskurs om 5:50 kronor per aktie. Enligt tidigare förslag var teckningskursen 9 kronor per aktie.

"Finansieringsklimatet har drastiskt försämrats den senaste veckan till följd av kraftiga nedgångar på världens börser. Därför är vi, under rådande omständigheter, mycket tacksamma för huvudägarnas fortsatta förtroende och åtagande att genomföra emissionen så att bolaget får finansiella förutsättningar att ta tillvara på de kommersiella möjligheterna för vår storskaliga energilagringslösning EnerStore", säger Åke Sund, styrelseordförande för Saltx i ett pressmeddelande.