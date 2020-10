Innehåll från Unit4 Annons

– Idag är det otroligt viktigt att företag moderniserar sig, att man som styrelse/ledningsgrupp vågar investera i framtiden och inte bara tittar på hur man ska spara in på kostnader. De företag som följer med i den starka digitaliseringstrenden, nyttjar det momentum som uppstått och som inser att en investering i ett modernt affärssystem leder till ökad konkurrenskraft är framtidens vinnare på marknaden, säger Finn Følling, Sales Director på Unit4.

50% av alla företag sitter fast i föråldrade system

Mer än hälften av alla företag sitter idag med äldre affärssystem som inte hänger med i företagets utveckling och inte kan integreras med nya tekniska lösningar. Men över 60% av dem har siktet inställt på ett Cloud ERP enligt vår senaste rapport. För de som redan har ett Cloud ERP är fördelarna tydliga – lägre kostnader, högre flexibilitet och skalbarhet, bättre resultat och ökad produktivitet.

– Den senaste tiden har det varit avgörande för alla att snabbt anpassa sig och hitta nya lösningar, situationen har stärkt många företag och fört samman medarbetare. Att då som företag investera i nya projekt och systemstöd, stärker gemenskapen i ett långsiktigt perspektiv och kommer både spara pengar samt leda till fler affärer på sikt, menar Finn Følling.

Så varför väntar så många verksamheter med att implementera en lösning som erbjuder så många fördelar? De vanliga skälen angavs vara:

• Komplexitet i förändringsprojektet 37%

• Kostnader 34%

• Säkerhet 32%

Och har de en poäng? Till viss del ja. Migreringar är komplexa och måste planeras och styras med strama tyglar men i slutändan är kostnaden för att migrera till molnet alltid lägre än att stanna med status quo. För att läsa om alla barriärer, läs hela rapporten ‘What COVID-19 can teach us about crises and cloud-based ERP’ här.

Fördelarna överväger

Ett modernt affärssystem ger dessutom synergieffekter även på intäktssidan och kan leda till nya affärer. Cloud ERP låter din verksamhet växa i en digital ekonomi, byta riktning och utvecklas. För många leverantörer och kunder kommer det framöver att vara nödvändigt att använda sig av moderna system för att samarbetet ska fungera. Och det har oftast ett mycket mer användarvänligt gränssnitt.

– En av de stora fördelarna med att investera i ett modernt affärssystem är ökad konkurrenskraft, dels på marknaden, dels som arbetsgivare. Det ger företaget ett försprång till den nya generationens stjärnor som är uppvuxna med digitala lösningar och som förväntar sig moderna, användarvänliga system hos sin arbetsgivare. Vänta inte med att investera, gör det nu så att du är redo när allt återgår till det nya normala. säger Finn.

Tio steg för att välja rätt ERP Lösning

