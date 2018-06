Säkerheten på max – nu ställs Trump och Kim på prov

Tisdagens möte sätter båda ledarnas diplomatiska slughet och mogenhet på prov. Hongkong

Förväntningarna är höga om att någon slags överenskommelse ska presenteras, men osäkerheten är stor på alla plan.

Samtidigt som det fortfarande är möjligt att mötet ställs in, vilket Donald Trump hotade med så sent som förra veckan, har han lyft fram idén att de båda herrarna ska ta en rund golf dagen efter mötet om allt går bra.

”Jag tror att de ska försöka deklarera att Koreakriget officiellt är över och inleda en process för att minska Nordkoreas kärnvapenarsenal under de kommande två åren”, säger Victor Teo, biträdande professor och Nordkoreaexpert vid the University of Hongkong, som befinner sig i Singapore för mötet.

Säkerhetsnivån har lyfts över hela staden, med fokus kring Capella Hotel på ön Sentosa där mötet ska äga rum på tisdagen, samt de två hotellen där ledarnas delegationer ska bo. Stora områden av Singapore har stängts ned och biltrafik omdirigerats.

Mötet har föregåtts av omfattande diplomatiska högnivåsamtal. Kim har träffat Sydkoreas president Moon Jae-in vid två tillfällen samt mött Kinas president Xi Jinping.

Den nordkoreanske generalen Kim Yong-Chol har haft samtal i USA, och en grupp högt uppsatta företrädare för USA reste nyligen till Nordkorea för att samtal med landets vice utrikesminister.