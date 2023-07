Sågat förvärv tynger börsoperatören Nasdaq

Under en intensiv rapportdag på Wall Street, med storbanken Goldman Sachs följt av Tesla och Netflix, som huvudnummer fick börsoperatören Nasdaqs kvartalsbokslut lite uppmärksamhet. Tongångarna i rapporten var dock positiva:

”Nasdaq lyckades nå ännu ett kvartal av solida resultat i en osäker miljö”, säger vd Adena Friedman i en kommentar som fortsätter:

”Vi tog betydande steg för att expandera vår förmåga att serva våra kunder.”

Det steget syftar till ett förvärv av mjukvarubolaget Adenza som aviserades i juni och som kom att sänka Nasdaqs egna aktie kraftigt när köpet blev offentligt.

Affären, med en prislapp på över 100 miljarder kronor, tar över en verksamhet inriktad på bland annat riskhantering och regelefterlevnad och kom att göra avtryck i kvartalsbokslutet.

Medan intäkterna i börsoperatörens kvartalsrapport ökar med 4 procent backar vinsten per aktie med hela 13 procent, till 54 cent per aktie. Ökade kostnader förknippade med förvärvet förklarar en stor del av detta och bolaget redovisar även en vinst per aktie rensad för sådana engångsposter, som då ökar med 3 procent.

Nasdaq finansierade delar av förvärvet med en serie obligationslån på sammanlagt 5 miljarder dollar, drygt 51 miljarder kronor, för en genomsnittlig ränta på strax under 5,5 procent.

Nasdaqs aktie, som handlas på den egna marknadsplatsen Nasdaq i New York, har backat med 16,3 procent under 2023 och halkar därmed kraftigt efter det egna börsindexet Nasdaq Composite, som rusat med över 38 procent hittills i år.

Wallenbergkontrollerade Investor är näst största ägare i Nasdaq efter Borse Dubai och SEB:s vd Johan Torgeby sitter i operatörens styrelse.