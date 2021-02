Safe Lane Gamings intäkter uppgick till 4,6 miljoner

Innehåll från Charge Amps Annons

Laddbara bilar är framtidens fordon, det visar inte minst siffrorna vid nybilsförsäljningen både i Sverige liksom globalt. I december månad hade 49,9 procent av svenskarnas nyköpta bilar till-gång till laddkabel, och i grannlandet i väst ligger den siffran på drygt 85 procent. Anders Berg-toft är vd på svenska Charge Amps och berättar att utvecklingen minst sagt gått fort – och kommer fortlöpa.

– I framtiden kommer all nybilsförsäljning vara laddbar. Det finns statliga incitament för att det ska bli så. När vi sitter på vårt kontor i Solna och tittar ut på E4an är det ingen fråga om den nå-gonsin kommer vara fylld med elbilar, utan enbart när. Det är en bransch i tillväxt; bensin- och dieselbilarna kommer inte försvinna över en natt men biltillverkare kommer att övergå mer och mer till att enbart fokusera på elbilar.

– Vi träffade Volvo i fjol och 2025 kommer hälften av deras produktion vara rena elbilar, reste-rande batteri och någon form av hybrid.

Fokus på design

Charge Amps växer inte bara sett till försäljningen, utan även sett till mängden anställda som närmar sig 60 till antalet. Samtidigt kommer de under 2021 expandera ut på andra marknader i Europa, till en början primärt i Tyskland, Nederländerna och England. Under det första kvartalet är planen att ta in nytt kapital för fortsatt tillväxt, som kommer satsas på både produktutveckling och att lokalisera och starta de europeiska marknaderna.

När allt fler väljer att köpa elbil växer efterfrågan på laddboxar, och inom Charge Amps har stora satsningar gjorts på design. Anders Bergtoft berättar att den traditionella laddboxen är en svart plast- eller plåtlåda som lämnar mycket att önska rent estetiskt – något som de ville ändra på.

– Designen är viktig för oss. Våra laddboxar är vackra och pryder fasaden, och förhöjer snarare utseendet på den. Men förutom att vara snygga fungerar de oerhört bra och har en väldigt hög kvalitet. Snygg design i kombination med bra hårdvara, tjänster och mjukvara är nyckeln.

Elbilsladdning är inte heller enbart för privatkunder, utan används av företag, på kontor och hos bostadsrättsföreningar. Att kunna erbjuda dynamisk lastbalansering, att kunna hantera laddning av bilen samtidigt som annan förbrukning av el i fastigheten sker parallellt, blir då av förklarliga skäl en mycket viktig funktion. Förutom det har Charge Amps även en molnlösning, där alla boxar är uppkopplade och blir enkla att hantera i molnet.

– Vi kan ladda upp en ny mjukvara och hantera boxerna väldigt enkelt. Vi har också en app som snart kommer att lanseras där du som slutanvändare kan sköta och justera laddaren via din tele-fon, förklarar Anders Bergtoft.

En global ledare

Ambitionen för Charge Amps är att vara en av de globalt ledande aktörerna inom elbilsladdning. Det är de i dag i Europa, men siktet är redan nu inställt på att ta en världsledande position. Av denna anledning tar de därför in nytt kapital under årets första kvartal, och under nästa år är planen även att börsnoteras.

Om tio år är det fortfarande ungefär tolv procent av bilflottan i Europa som är elbilar, förutspår han. Även om branschen är i kraftig tillväxt, och Charge Amps själva redan har vuxit med mer än 100 procent, är det alltså tämligen få bilar i sammanhanget som använder sladd ute på de euro-peiska vägarna redan då. Men det finns många goda exempel på svenska företag, exempelvis betalningstjänsten iZettle och musikapplikationen Spotify, som gjort succé globalt, menar Anders Bergtoft.

– Vi är på väg mot samma resa. Det är en gedigen blandning av hårdvara, mjukvara och tjänster – och inte enbart programvara. Att vara en global ledare inom elbilsladdning är en tydlig ambition. Det är det vi satsar på, och det är så vi tänker.

